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محافظ القليوبية: توفير 60 ألف كرتونة سلع مدعمة قبل رمضان

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محافظ القليوبية: توفير 60 ألف كرتونة سلع مدعمة قبل رمضان محافظ القليوبية: توفير 60 ألف كرتونة سلع مدعمة قبل رمضان

التحرير

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أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، توفير حوالي 60 ألف كرتونة سلع غذائية (سكر، زيت، أرز، مكرونة، سمن، صلصة، بلح، فول وقمر الدين) بأسعار مخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، عدد من رجال الأعمال، الإعلامي عزمي مجاهد، بعض نواب البرلمان، ورؤساء المدن، لبحث توفير جميع السلع بالتنسيق مع الغرفة التجارية.

وعقد عشماوي اجتماعًا مع جمال الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، ورؤساء المراكز والمدن وشركة أمان، لتوفير السلع من خلال 85 منفذًا بالإضافة إلى 6 منافذ أسماك ولحوم، 13 ثلاجة مبردات، 99 سيارة خدمة وطنية، 30 منفذًا لوزارة الأوقاف، بمعدل منفذين لكل إدارة من الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى 19 منفذًا لشركة أمان.

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التحرير

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