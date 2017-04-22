أبو عيطة: «اتحاد الحكومة» يعمل مع السلطة ضد العمال

التحرير

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تستعد النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حال الاستجابة لخطاب اتحاد العمال الذي يطالب بعدم الاعتراف بالنقابة، وعدم سداد اشتراكات تأمينية لها بدعوى أنها غير شرعية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنه تم الاتفاق على مقابلة رئيس المصلحة الأربعاء المقبل، لعرض مطالب العاملين بالمصلحة عليه، كما أنه تم إرسال إنذارات على يد محضرين لبعض المأموريات التي نفذت ما جاء بخطاب الاتحاد بشأن النقابة.

وقال كمال أبو عيطة مستشار النقابة ووزير القوى العاملة الأسبق، إن الاتحاد لا يهتم بأمور العمال والعمل النقابي، بل إنه يدير حواراته ضد مصالح العمال أنفسهم لصالح السلطة.

وأوضح أبو عيطة، في تصريحات لـ«التحرير»، أن خطاب جبالي المراغي مخالف للدستور الذي كفل حق إنشاء التنظيمات النقابية ، ولأحكام القضاء لأن أزمة اتحاد العمال مع النقابات وصلت للمحكمة الدستورية ولم يتم صدور الحكم فيها ، بعد إحالتها من مجلس الدولة للنظر في دستورية 4 مواد من القانون 35 لسنة 1976والخاص بالتنظيمات النقابية.

وأضاف أبو عيطة غاضبًا: «للأسف الناس المستعجلة على إنهاء التنظيمات النقابية والعمل النقابي في مصر قرارتهم واخدة الطابع الإداري، لكنها تتناقض بطبيعة الحال مع القانون والدستور، والمحكمة الدستورية لما هتحكم لن تنحاز إلا لما نص عليه الدستور بالحق في إنشاء التنظيمات النقابية».

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة في 26 يونيو 2016، حيثيات حكمها بإحالة الدعوى القضائية المٌقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتي يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد "4 ، 7 ، 13 ، 63" من قانون النقابات العمالية.

بذلك تلحق نقابة الضرائب العقارية بنقابتي النقل العام وتعليم الكبار، حيث أرسل اتحاد عمال مصر خطابًا للواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، يطالبه فيه بعدم التعامل ماليًا وإداريًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأيضًا لأن التنظيمات النقابية المستقلة لم ينص عليها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ثم تلاه الخطاب الذي وجهه جبالي المراغي للدكتور عصام توفيق قمر رئيس هيئة تعليم الكبار لمطالبته بما نص عليه الخطاب السالف ذكره.