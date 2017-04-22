وزير الداخلية لمساعديه: هذه محاور الخطة الأمنية لمواجهة الإرهاب

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اجتمع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، مساء يوم السبت، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية؛ لمتابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

وأعرب الوزير، فى بداية الاجتماع عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة وهو ما كان له بالغ الأثر فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية والتى ساهمت فى القضاء على عدد من البؤر الإرهابية ومواجهة كافة أنماط الجريمة وعناصرها والخارجين عن القانون.

كما استعرض وزير الداخلية، منهجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة التى تزخر بالتحديات الأمنية، وشدد على ضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان.

وفى الإطار ذاته، فقد استعرض "عبد الغفار" محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون جنوحها لتصعيد عملياتها العدائية ضد الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وإجهاض مخططاتهم الخسيسة ضد الوطن ومقدراته ودعائم أمنه واستقراره.

كما شدد على أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية، فى ظل التحديات الأمنية وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الطرق والمحاور، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية خاصةً فى ظل تعاظم حجم التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن.

وفى نهاية اللقاء، أكد الوزير ثقته الكاملة فى عزيمة وإصرار رجال الشرطة وإيمانهم برسالتهم الوطنية وقدرتهم على اجتثاث شأفة الإرهاب وفرض الأمن والإستقرار بربوع الوطن.