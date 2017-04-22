محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بمطار الغردقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مطار الغردقة الدولي؛ وذلك لمتابعة الحالة الأمنية وإجراءات السفر والوصول بالمطارالجديد، برفقة اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمطار.

وأشاد المحافظ بالحالة الأمنية بالمطار، وأنه من الضرورى العمل على تنظيم حركة السفر للمسافرين، وذلك بما لا يخالف الإجراءت الأمنية التي تتبعها إدارة المطار، مشيرًا إلى أن عملية التنظيم سوف تعمل على منع حدوث أي تكدس للمسافرين سواء في صالات الوصول أو صالات السفر.

كما أشار عبدالله على زيادة أعداد العاملين على بوابات الدخول والخروج اثناء تواجد المسافرين في صالات الوصول والسفر، وأن ذالك سيساعد على تنظيم الانتهاء من كافة إجراءات السفر وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مؤكدا أن التنظيم هو جودة العمل.

ومن ناحية أخرى، حرص المحافظ على الاستفسار عن الحالة الأمنية وإجراءات السفر وذلك بتفقد صالات السفر للمغادرين إلى بلادهم، وذلك لمتابعة سير الإجراءت الأمنية المتخذة تجاههم أثناء المغادرة، حيث أكد أن كل السائحين يأتون إلى مصر وتبدو على وجوههم السعادة البالغة بقضاء عطلتهم بالمحافظة.