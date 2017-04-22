مهارات وأساليب الاتصال في ورشة عمل مكاتب التسوية برعاية وزارة العدل

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بدأت صباح اليوم بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية، أولى فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتدريب 30 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.

وقالت المستشارة جيهان البطوطي المسئولة عن ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، إن هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

وأكدت أنه منذ بداية مشروع مكاتب المساعدة القانونية، وأن من أولوياته تدريب كافة العاملين في قضاء الأسرة من قضاة وموظفين وأخصائيين.

وقد شارك المتدربون اليوم في جلسات نقاشية يديرها متخصصون في علم النفس والاجتماع، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال وأساليب كفاءة التواصل، وتوظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع، أو في اتباع السلوك الأمثل في التعامل مع كافة الحالات الواردة المختلفة على مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية، كما تم نقاش مقومات التنشئة الاجتماعية السليمة ومعايير ضبط النفس والتصالح مع الذات.

والجدير بالذكر أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع، النفقات وما في حكمها، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها، توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

وبذلك فهي تنظر كافة دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.