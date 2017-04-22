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«أعلى الجامعات»: إرسال قانون المستشفيات للصياغة النهائية

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«أعلى الجامعات»: إرسال قانون المستشفيات للصياغة النهائية «أعلى الجامعات»: إرسال قانون المستشفيات للصياغة النهائية

التحرير

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أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اتفق على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانونى لإعداد الصياغة النهائية له؛ تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء.

وأوضح "حاتم"، على هامش جلسة الأعلى للجامعات، أن المجلس ناقش تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى، فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.

وأضاف، أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلى حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية.

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التحرير

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