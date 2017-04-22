البرلمان العربي يعقد ندوة بشأن «التكامل الاقتصادي».. غدا

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اختتمت لجان البرلمان العربي الدائمة، أعمالها اليوم السبت، تحضيرا للجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، والتي ستعقد بعد غد الإثنين، العاشرة صباحا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، برئاسة أحمد المشرقي، مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وراجعت اللجنة أيضا وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، المعتمدة في قمة تونس 2004، وتابعت تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية في مجال الشؤون السياسية العربية (مقررات القمة العربية ( 28 ) عمان 29 مارس 2017م.

وتناولت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، برئاسة خالد بن زايد محور الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع القانون الاسترشادي للاستثمار العربي وعقدت لجنة استماع مع القطاع الاقتصادي بالجامعة العربية ، وكلا من مؤسسة ضمان الاستثمار العربية ، واتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية.



وبحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، برئاسة د. نور السد مشروع مبادرة لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين الى جانب قضايا حقوق الانسان وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية .

واستعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة احلام السيد وضع تصور متكامل لإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، و إعداد تصور للنهوض باللغة العربية، وعملت اللجنة ايضا على إعداد تصور حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال وتحديد آلية مساعدتهم ودعمهم وتوفير احتياجاتهم لإصدار توصيات يتم اعتمادها من البرلمان ورفعها للجامعة العربية.

ويعقد البرلمان العربي ندوة التكامل الاقتصادي العربي بعنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" ، غدا الاحد 26 رجب 1438 هـ الموافق 23 إبريل 2017 م ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.