«إسكان البرلمان» تطالب الحكومة بإعفاء الفقراء من الضريبة العقارية

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طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القرى حتى ثلاثة ملايين جنيه على أن يكون إعفاءً كاملًا أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار.

وأضاف النائب في بيان اليوم، السبت، أنه يجب رفع حد الإعفاء في القانون أيضا للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه، لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة.

وأوضح أن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل آخر بالمدينة بشرط أن يكون له منزلا واحدا فقط بالقرية، مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالي، نظراً للظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً وحملت المواطنين أعباء ثقيلة.

وطالب خلال عرض الموازنة العامة، مراعاة مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها الصرف الصحي، موضحا أن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحي عشوائية غير آمنة تم إنشائها مؤقتا بالجهود الذاتية من قبل الأهالي مما قد تؤثر على السلامة الانشائية للعقارات.