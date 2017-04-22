بدء احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين

كتب ــ محمود مصطفى:

تصوير - محمود بكار:

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، التي تنظمها اليوم السبت بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.

كان وزير الأوقاف، أرسل اليوم برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي هنأه فيها بذكرى الإسراء والمعراج.