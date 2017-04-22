أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (1)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (1)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (2)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (2)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (3)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (3)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (4)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (4)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (5)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (5)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (6)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (6)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (7)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (7)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (8)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (8)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (9)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (9)

احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (10)احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الحسين (10)

كتب ــ محمود مصطفى:
تصوير - محمود بكار:

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، التي تنظمها اليوم السبت بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.

كان وزير الأوقاف، أرسل اليوم برقية للرئيس عبدالفتاح هنأه فيها بذكرى الإسراء والمعراج.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض

السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

الأخبار - السيسي يضع أكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الأخبار - السيسي يضع أكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء