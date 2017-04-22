بعد 70 يومًا على سقوطه.. تمثال زويل يعود إلى ميدانه بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعادت الأجهزة المعنية بمدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، تمثال العالم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى قاعدته بميدان زويل الجديد، الواقع ما بين المستشفى العسكري ومركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم، وذلك بعد قرابة 70 يومًا من سقوطه إثر موجة طقس سيئ تعرضت لها المحافظة في فبراير الماضي.

ومن جانبه، أوضح المهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن التمثال خضع لبعض الترميمات، تحت إشراف مصممه الفنان التشكيلي الدكتور السيد عبده، الذي أشار إلى تطوير طرأ على جسم التمثال بوضعه داخل مُجسم لزهرة لوتس، زادت من ارتفاعه إلى 3 أمتار.

يذكر أن موجة من الطقس السيئ تعرضت لها مدينة كفر الشيخ في 12 فبراير الماضى، أدت إلى سقوط التمثال بعد 4 أشهر من تدشينه وسط الميدان المسمى باسم العالم الراحل.