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صراع إسباني إنجليزي لضم ظهير سان جيرمان

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صراع إسباني إنجليزي لضم ظهير سان جيرمان صراع إسباني إنجليزي لضم ظهير سان جيرمان

التحرير

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دخل نادي برشلونة الإسباني، ضد نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مزاحمة، للتعاقد مع الإيفواري سيرجي أورييه، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد أورييه مع نادي العاصمة الفرنسية عام 2019، وعلى الرغم من عرض الإدارة عقدا للتجديد مع اللاعب إلا أنه لم يبلغهم رده حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، إن أريدو بريدا، مدير الكشافين الدوليين في بارسا، عقد جلسة مفاوضات مع أورييه قبل 10 أيام، موضحة أن مانشستر يونايتد هو الأخر، دخل في مفاوضات مقدمة مع صاحب الـ23 عامًا، ولكن برشلونة يجهز عرضا بقيمة 20 مليون يورو، كعرض أولى.

واختتمت "ليكيب" تقريرها بأن حتى هذه اللحظة يبدو مالك الـ"بي إس جي" ناصر الخليفي غير راغب في بيع اللاعب.

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التحرير

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