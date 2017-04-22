بمشاركة «رمضان».. سوانزي سيتي يفوز على ستوك بثنائية

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فاز فريق هال سيتي، على نظيره واتفورد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لازار ماركوفيتش الهدف الأول لفريق النمور في الدقيقة 62، وأضاف سام كليوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق هال سيتي لـ33 نقطة في المركز السابع عشر من ترتيب جدول مسابقة البريمير ليج، بينما يتجمد رصيد فريق واتفورد عند 40 نقطة في المركز العاشر.

وفي نفس الجولة استطاع فريق سوانزي سيتي التغلب علي ضيفه ستوك سيتي بهدفين دون رد.

سجل فيرناندو لورينتي الهدف الأول لفريق سوانزي في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 70 تمكن توماس كارول من إدراك الهدف الثاني.

وشارك رمضان صبحي، المحترف المصري في صفوف فريق ستوك سيتي بديلاً من الدقيقة 77 إلى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز لفريق سوانزي يرتفع رصيده لــ31 نقطة في المركز الثامن عشر بينما يتجمد رصيد ستوك سيتي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.