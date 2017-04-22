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كيف تسأل الرئيس؟.. مؤتمر الشباب يُدشن مبادرة لتواصل السيسي مع المواطنين

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كيف تسأل الرئيس؟.. مؤتمر الشباب يُدشن مبادرة لتواصل السيسي مع المواطنين كيف تسأل الرئيس؟.. مؤتمر الشباب يُدشن مبادرة لتواصل السيسي مع المواطنين

مصراوي Masrawy

عبد الفتاح

كتبت - ياسمين محفوظ:

أعلن المؤتمر الوطني للشباب، انطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"، وهي عبارة عن تطبيق رقمي تم إطلاقه على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، يمكن للمواطنين من خلاله توجيه أسئلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتسجيل كافة استفساراتهم والتعبير عن آرائهم.

وقال المؤتمر عبر منصته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، إن "الرئيس السيسي حرص على التواصل المباشر مع كافة أطياف المجتمع، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية".

وينطلق المؤتمر الوطني الثالث للشباب في مدينة الإسماعيلية يوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في طرح أسئلتهم الدخول على الموقع الإلكتروني اعتباراً من اليوم، والتسجيل على الرابط: https://egyouth.com/ar/askpresident 

وقالت إدارة المؤتمر، إنها ستجمع تلك الأسئلة على أن يقوم الرئيس بالإجابة عن بعضها بنفسه خلال فعاليات المؤتمر.​

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