بالصور.. "البحوث الإسلامية" يجري اختبارات إحياء ليالي رمضان بالخارج

كتب - محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم السبت، اختبارا شفوياً ومقابلة شخصية بمدينة البعوث الإسلامية للمتقدمين لبعثات إحياء ليالي رمضان بالخارج.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مرحلة الاختبار الشفوي؛ جاءت بعد التصفية في المرحلة الأولى من الاختبارات التحريرية التي عُقدت بجامعة الأزهر.

وأضاف عفيفي في بيان له، أن اختبار المتقدمين للسفر في رمضان إلى مختلف دول العالم لا يقتصر على حفظ القرآن، وإنما يشتمل على عدة معايير أخرى منها: أن تكون لديه القدرة على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنشرها الجماعات التكفيرية لتبرير أعمال القتل وسفك الدماء.

وأوضح عفيفي أنه شدد على ضرورة أن تكون الفئات التي يتم اختيارها على قدر عالٍ من الكفاءة العلمية والشخصية؛ حتى يقدم المبعوث نموذجاً مميزاً للشخصية المصرية الأزهرية.