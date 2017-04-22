السفير البريطاني يزور البابا تواضروس: «لن تواجهوا الشر وحدكم»

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، السفير البريطاني، جون كاسون، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية، لـ"نقل رسائل التعاطف والتضامن من شعب وحكومة المملكة المتحدة بعد استشهاد الكثير من المصريين في الجرائم الإرهابية التي وقعت بكنائس طنطا والإسكندرية يوم أحد السعف"، حسب بيان صادر من السفارة البريطانية.

وكان تفجيران استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا أثناء صلوات «أحد السعف»، تلاها تفجير آخر خارج الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، التي كان البابا تواضروس يترأس داخلها القداس. وأدى التفجيران إلى مقتل نحو 46 شخصًا، وإصابة العشرات.

وقال كاسون بعد الاجتماع، وفقًا للبيان: "لقائي بالبابا كان ملهمًا، فلديه سلام وتصميم على مقاومة الكراهية والعنف والتعصب، وهذا يمثل عشرات الملايين في بريطانيا ومصر، الذين يحتقرون هذه الجرائم الإرهابية ويؤمنون بمستقبل أفضل".

وأضاف: "لقد كان شرفا أن أتقاسم مدى التعاطف العميق والعزم الثابت لدى بريطانيا على مساعدة مصر لمواجهة الإرهاب وحماية جميع المصريين من التعصب والتطرف، وكلا البلدين يعرف آلام رؤية الأرواح التي فقدت للإرهاب والأسر المكسورة؛ فهو يجعلنا جميعا مصممين كحكومات ومؤسسات الدينية ومواطنين عاديين على حماية مواطنينا وملاحقة الإرهابيين".

وتابع: "قلت للبابا إن المصريين لن يكونوا وحدهم في مواجهة هذا الشر، وشاركت معه جهود المملكة المتحدة الشاملة وغير المسبوقة ضد الإرهابيين والتطرف في بريطانيا والخارج. واليوم أثق أكثر من أي وقت مضى أن قيم الملايين من الأشخاص المخلصين والسلميين سيطولون جرائم الأقلية المتطرفة".