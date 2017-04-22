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القنصلية المصرية في جدة تتابع حادث مقتل مواطن في جميس مشيط

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القنصلية المصرية في جدة تتابع حادث مقتل مواطن في جميس مشيط القنصلية المصرية في جدة تتابع حادث مقتل مواطن في جميس مشيط

التحرير

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صرح حازم رمضان قنصل عام في جدة، بأن القنصلية العامةً تتابع حادث مقتل المواطن المصري أحمد الهادي عبده سليمان، الذي توفي مساء يوم الخميس 20 الجاري في محافظة خميس مشيط التابعة لإمارة عسير جنوب المملكة العربية ، نتيجة تعرضه لطعنه قاتلة من أحد المقيمين وهو يمني الجنسية، على إثر خلاف في الطريق بين المواطن والجاني.

وأوضح القنصل العام حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، أنه قام بإيفاد مندوب القنصلية العامة المتواجد بشكل دائم في إمارة عسير إلى مقر شرطة الجنوبية بمحافظة خميس مشيط فور حدوث واقعة القتل لحضور ومتابعة التحقيقات.

وأضاف قنصل عام مصر في جدة، أن الشرطة السعودية ألقت القبض على الجاني، وتم التحقيق معه من جانب الادعاء العام، إذ اعترف بقيامه بالاعتداء بالطعن على المواطن المصري، فضلا عن قيام مندوب القنصلية العامة بمقابلة أقارب المتوفي المتواجدين بالمملكة لإنهاء إجراءات دفن الجثمان فور انتهاء العرض على الطب الشرعي لاستكمال إجراءات القضية.

وأكد القنصل العام العزم على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول علي حقوق المواطن المصري وأسرته، مشيدا بالتحرك السريع من جانب أجهزة الأمن السعودية في التعامل مع الحادث والقبض على الجاني، فضلا عن تعاونها الكامل مع القنصلية.

هذا وتعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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التحرير

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