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الرئيس الكونغولي: نرغب في تجديد التعاون المشترك مع مصر

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الرئيس الكونغولي: نرغب في تجديد التعاون المشترك مع مصر الرئيس الكونغولي: نرغب في تجديد التعاون المشترك مع مصر

التحرير

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أكد رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، إن دولته تسعى لإقامة علاقات طيبة وأخوة مع ؛ بهدف تعزيز التعاون بينهما، متمنيًا استمرار هذا التعاون في كافة المجالات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح بقصر الاتحادية، اليوم السبت، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات مع مصر، التي كانت ولا تزال مؤيدة لموقفنا في الاستقلال بشئوننا ورفض التدخلات الخارجية.

وأتمنى أن تقوم الدولتين بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ونجدد التعاون في مشروعات آخرى بخلاف ما اتفقنا عليه في أقرب وقت ممكن، داعيًا السيسي لزيارة الكونغو في أقرب وقت ممكن.

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التحرير

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