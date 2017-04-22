الرئيس الكونغولي: نرغب في تجديد التعاون المشترك مع مصر

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أكد رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، إن دولته تسعى لإقامة علاقات طيبة وأخوة مع مصر؛ بهدف تعزيز التعاون بينهما، متمنيًا استمرار هذا التعاون في كافة المجالات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات مع مصر، التي كانت ولا تزال مؤيدة لموقفنا في الاستقلال بشئوننا ورفض التدخلات الخارجية.

وأتمنى أن تقوم الدولتين بتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ونجدد التعاون في مشروعات آخرى بخلاف ما اتفقنا عليه في أقرب وقت ممكن، داعيًا السيسي لزيارة الكونغو في أقرب وقت ممكن.