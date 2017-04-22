عبد الغفار: 35.8 مليار جنيه زيادة في ميزانية التعليم والبحث العلمي

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عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، اليوم، السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب الدكتور طارق شوقي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

وأعلن عبد الغفار عن زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى فى العام المالى المقبل 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه، وهذا مؤشر إيجابى لاهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التى تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمى، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدى لحل مشكلات المجتمع.

وأضاف وزير التعليم العالي أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريبا فى البرلمان سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى التنسيق الكامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى وضع التصور المستقبلى الخاص بالأساليب المثلى للالتحاق بالجامعات خلال السنوات المقبلة لكى يطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى خلال العام المقبل.

وفى ضوء التقرير المقدم من عباس منصور رئيس لجنة إعداد قانون الجامعات، والذى أفاد باستقبال اللجنة لمقترحات الجامعات بشأن قانون الجامعات، كما أفاد باستجابة اللجنة للتعديلات المقترحة من كافة الجامعات. وقرر المجلس توزيع المسودة المبدئية للقانون على السادة رؤساء الجامعات لتشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع على المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات. كما تقرر عقد عدة ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الشهور الثلاثة القادمة لعرض تفاصيل القانون والاتفاق على صياغة مواده المختلفة. ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعى قبل إقراره نهائياً من المجلس الأعلى للجامعات، وإحالته لمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق باللائحة الطلابية الجديدة أوضح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس انتهاء اللجنة المشكلة برئاسته من إعداد اللائحة الطلابية وسوف يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة لإقرارها بشكل نهائي.

وفى إطار العمل على زيادة أعداد الوافدين طالب الوزير الجامعات بضرورة المشاركة فى المؤتمر المقرر عقده فى الكويت خلال يومى 11، 12 مايو القادم بالمركز الثقافى المصرى بالكويت بهدف تسويق البرامج التعليمية للجامعات المصرية من أجل جذب الطلاب الوافدين.