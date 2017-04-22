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السيسي: مشاركة قوات مصرية ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق استقرار الكونغو

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السيسي: مشاركة قوات مصرية ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق استقرار الكونغو السيسي: مشاركة قوات مصرية ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق استقرار الكونغو

التحرير

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أكد الرئيس عبد الفتاح ، أن ستواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم لدولة الكونغو الديمقراطية، وخاصة في المجال العسكري، ومجال بناء وتنمية القدرات البشرية، التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المتخصصة.

وأوضح السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا، اليوم السبت، أن مصر ستشارك بإرسال قوات مصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو، بهدف دعم الجهود  المساندة الجيش الكونجولي في مواجهات الحركات المسلحة في منطقة شرق الكونجو.

وأضاف أن الدولة المصرية تحترم سيادة الكونجو، وترفض التدخل في شئونها الداخلية، مطالبة المجتمع الدولي بمواجهة تلك الجامعات المسلحة التي تقوم باستغلال مواردها الطبيعية بشكل غير قانوني، وذلك للحفاظ على حق الشعب الكونجولي.

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التحرير

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