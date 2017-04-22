فيديو| السيسي: إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في الكونغو الديمقراطية

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على التواصل مع أشقائها من الدول الإفريقية، والتنسيق معاهم في مختلف المجالات، لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا، اليوم السبت، أن مصر ستظل على عهدها وستبذل أقصى ما في وسعها لتعزيز التعاون المتشرك مع الكونغو الديمقراطية ومختلف دول القارة، لكي تحظى دول القارة بما تستحقه من حياة كريمة آمنة.

وأشار السيسي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الكونغولي على تنفيذ عدد من العديد من المشروعات لتعظيم حجم التبادل التجاري، وتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن ضمنها إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في العاصمة كينشاسا، وتفعيل التعاون مع تفعيل التعاون لتطوير الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة السويس.