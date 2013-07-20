رمضان فرصة لتصحيح معلوماتك حول العناية ببشرتك

نقدّم لك دليلاً لبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الفتيات في ما يخصّ احتياجات بشرتهنّ والعناية بها... صحّحي معلوماتك واحذري ما ترتكبينه منها.... فلا يزال هناك وقت قبل عيد الفطر التي ترغبين في الظهور خلاله بأبهى طلة:

- حبّ الشباب لا بدّ وأن يترك اثراً على بشرتي لا يزول

هذا اعتقاد خاطئ، إذ يعتبر حبّ الشباب المشكلة الرئيسيّة التي تُقلق الفتيات والشباب على حدّ سواء؛ وهي تزول لدى الكثيرين ممن دون ترك أيّ أثر يُذكر على البشرة؛ ولذلك احرصي على غسل البشرة بانتظام، ولا تضعي يديك على وجهك إلا وهما نظيفتان، لتجنّب انتقال العدوى إليه، حتّى لو لم تكن بشرتك من النوع الدهنيّ. كما يمكنك تطبيق أدوية تُحارب البثور، وتناول الطعام المتوازن القليل الدهون والغني بالفاكهة والخضَر، فذلك ممّا يُساعد في عدم ظهور الحبوب حتّى بالنسبة إلى البشرة الدهنية.

- أشعر بالخجل من ظهور النمش

من الخطأ أن تشعر الفتيات بالخجل من النمش؛ فالبعض يرى أنّه من علامات الجمال؛ والنصيحة بأن لا تحاولي إخفاءه، بل ابتعدي عن أشعة الشّمس التي تسبّب ظهوره بشكل قويّ. وعلى العموم، كلّما كبرت الفتاة خفّت حدّة النمش. لكنّه في كلّ الأحوال، على المرأة استخدام واقٍ من الشمس يكون مناسباً لنوع البشرة، ويحتوي علىSPF30 إلى SPF50.

- كريم الأساس ضرورة قبل تطبيق المكياج

غير صحيح، فكريم الأساس ليس ضروريّاً للفتيات في عمر المراهقة، بل قد يُسبّب البثور، لأنّه يعمل على سدّ المسامات الصغيرة. وإذا كانت بشرتك تُعاني من بعض المشاكل، يُمكنك استعمال كريم كونسيلر لإخفاء العيوب، وضعي بعض البودرة الناعمة فقط.

- غذائيّ لا يؤثر في بشرتي، وإنّما في رشاقتي

فقط هذا أيضاً اعتقاد خاطئ، إذ إنّ اتّباع نظام غذائيّ متوازن قليل الدهون غني بالفاكهة والخضَر التي تحتوي على "فيتامين سي VC " يُساعد في الأكسدة، فيقلّل من ظهور الحبوب حتّى بالنسبة إلى البشرة الدهنيّة، كما أنّ له دوراً فعالاً في إضفاء الحيويّة والنقاء على بشرتك، فضلاً عن إمدادها طبيعيّاً بالفيتامينات، مع الإكثار من شرب الماء، واتّباع تمارين رياضية معيّنة، خاصة بالبشرة والشباب والنضارة.