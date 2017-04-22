الشعلالي يقود المران البدني للأهلي.. وتدريبات تأهيلية لمؤمن زكريا

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قاد التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي، فقرات المران البدني، في تدريبات الفريق، عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد عودته إلى القاهرة.

وكان الشعلالي سافر إلى بلده تونس في الأيام الماضية، لمناقشة رسالة الدكتوراه.

وأدي مؤمن زكريا، لاعب خط وسط الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش المران، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بالسفر إلى الأراضي السعودية في الأيام الماضية لأداء مناسك العمرة.

وشارك مؤمن في الفقرات البدنية والجري حول الملعب في بداية المران، قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية بشكل منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا، الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.