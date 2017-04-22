أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

لجنة الحكام تعلن أسماء طواقم مباريات الغد في الدوري

Google+ Print
لجنة الحكام تعلن أسماء طواقم مباريات الغد في الدوري لجنة الحكام تعلن أسماء طواقم مباريات الغد في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا الأحد، في الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز.

 وجاء أسماء حكام المباريات كالتالي:

طلائع الجيش × بتروجت: وليد عبد الرازق ويعاونه أحمد رشدي وأحمد شاهين، وأحمد ابراهيم حكماً رابعاً.

سموحة × المقاولون: صبري إبراهيم ويعاونه وائل مصطفى وأحمد الكيال، ومحمد سعيد أبو المجد حكماً رابعاً.

إنبي × الإسماعيلي: هشام عبد الحميد ويعاونه إكرامي سالم ومحمود عامر، وعباس حسن حكماً رابعاً.

الإنتاج الحربي × الاتحاد : محمد فاروق ويعاونه عدي سالم ومحمود عبد السميع، وعلي الكيكي حكماً رابعاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه