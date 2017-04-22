لجنة الحكام تعلن أسماء طواقم مباريات الغد في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، أسماء حكام المباريات التي ستقام غدًا الأحد، في الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز.
وجاء أسماء حكام المباريات كالتالي:
طلائع الجيش × بتروجت: وليد عبد الرازق ويعاونه أحمد رشدي وأحمد شاهين، وأحمد ابراهيم حكماً رابعاً.
سموحة × المقاولون: صبري إبراهيم ويعاونه وائل مصطفى وأحمد الكيال، ومحمد سعيد أبو المجد حكماً رابعاً.
إنبي × الإسماعيلي: هشام عبد الحميد ويعاونه إكرامي سالم ومحمود عامر، وعباس حسن حكماً رابعاً.
الإنتاج الحربي × الاتحاد : محمد فاروق ويعاونه عدي سالم ومحمود عبد السميع، وعلي الكيكي حكماً رابعاً.