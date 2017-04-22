فياريال يواصل زحفه نحو البطولات الأوروبية

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فاز فريق فياريال على نظيره ليجانيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لاسيراميكا، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

سجل سيدريك باكامبو هدف التقدم لفريق فياريال في الدقيقة الـ68، وفي الدقيقة الـ90 عادل ميخيل أنخيل جيريرو النتيجة للضيوف، قبل أن يعود باكامبو ويسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ92.

بهذه النتيجة يحتل فياريال المركز الـ5 برصيد 57 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق ملقا على نظيره فالنسيا بهدفين نظيفين، على ملعب لا روزاليدا.

سجل جوزيه لويس جارسيا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ36، قبل أن يضيف ساندرو راميريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل ملقا المركز الـ14 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ12 برصيد 40 نقطة.