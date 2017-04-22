هيرتا وبريمين يواصلان مزاحمة الكبار في «البوندسليجا»

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فاز فريق هيرتا برلين على نظيرة فولفسبورج، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل فيداد إيبيسفيتش هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فريق هيرتا برلين المركز الـ5 برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق فولفسبورج المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق فيردر بريمن على مضيفه إنجولشتات، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أودي سبورتبارك.

سجل داريو ليزكانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ32، قل أن يسجل ماكس كروز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ46 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة الـ62 عاد أصحاب الأرض للتقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها باسكال غروز، قبل أن يعود ماكس كروز ويسجل هدف التعادل لبريمين في الدقيقة الـ81، وفي الدقيقة الـ87 و94 عاد نفس اللاعب ماكس كروز ليسجل هدفين يعلن بهما عن فوز الضيوف.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيردر بريمن المركز الـ6 برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق إنجولشتات المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.