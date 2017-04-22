هامبورج يواصل سقوطه.. وفرانكفورت يسعى للمقعد الأوروبي

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فاز فريق آينتراخت فرانكفورت، على نظيره أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كومرزبنك آرينا، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل جيفري هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الـ9 من بداية المباراة، وأدرك ماركو فابيان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ78، قبل أن يعود نفس اللاعب، ويسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الـ87، وقبل نهاية المباراة سجل أنتي ريبيتش ثالث أهداف أصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الـ8 برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق أوجسبورج المركز الـ16 برصيد 32 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق دارم شتات على مضيفة هامبورج، بهدفين مقابل هدف، على ملعب آيمتيش آرينا.

سجل أيتك سولو، هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الـ51، قبل أن يُضيف فيليكس بلات الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، وفي الدقيقة الـ93 سجل فابيان هولند لاعب فريق دارم شتات هدف عكسي في مرماه.

بهذه النتيجة يحتل نادي هامبورج المركز الـ15 برصيد 33 نقطة، بينما يحتل دارم شتات المركز الـ18 برصيد 21 نقطة.