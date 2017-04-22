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«البريمير ليج»| بورنموث يدك ميدلزبره.. ووست هام يتعادل مع إيفرتون

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«البريمير ليج»| بورنموث يدك ميدلزبره.. ووست هام يتعادل مع إيفرتون «البريمير ليج»| بورنموث يدك ميدلزبره.. ووست هام يتعادل مع إيفرتون

التحرير

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حقق فريق بورنموث الفوز على نظيره ميدلزبره، برباعية دون رد، في المباراة التىي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب فيتنس فيرست، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر بورنموث بالتهديف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، عن طريق اللاعب جوشوا كينج، وفي الدقيقة الـ16 أضاف بورنموث الهدف الثاني من خلال اللاعب بينيك أفوبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز بورنموث الهدف الثالث عن طريق اللاعب مارك بوج في الدقيقة الـ65، وعزز اللاعب تشارلي دانيلز النتيجة وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة. 

بهذا الفوز رفع بورنموث رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مديلزبره عند النقطة الـ24 محتلًا المركز قبل الأخير في جدول المسابقة. 

وفي نفس الجولة، انتهى لقاء وست هام يونايتد ضد نظيره إيفرتون، بالتعادل السلبي، على ملعب لندن الأوليمبي. 

وشهدت المباراة ظهور 5 بطاقات صفراء، 2 من نصيب لاعبي وست هام (ايدملسون فيرنايندز، جوزيه فونتي)، و3 بطاقات من نصيب لاعبي إيفرتون (اشلي ويلياميز، جاريث باري، ادريسا جاي).

بهذا التعادل وصل رصيد وست هام للنقطة 38 في المركز الثالث عشر، بينما وصل رصيد إيفرتون للنقطة الـ58 في المركز السادس بجدول البريمير ليج.

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التحرير

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