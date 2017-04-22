الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 أخرين في حادث سير بـ"الصحراوي الغربي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة مواطن إصابة 21 أخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه العياط بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، في بيان اليوم السبت، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم نقل المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى العياط المركزي، لافتا الى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس.

وأكد مجاهد على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم.​