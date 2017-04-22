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السفير البريطاني للبابا تواضروس: "العالم كله يقف معكم" -صور

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مصراوي Masrawy

السفير البريطاني والبابا تواضروس

كتب- محمد قاسم:

سلَم جون كاسن السفير البريطاني في القاهرة، السبت، رسالة من المملكة المتحدة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال تقديمه العزاء في شهداء حادثي كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية .​

وقال كاسن، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -عقب الزيارة-، "تشرفت بتسليمه رسالة من المملكة المتحدة اليوم: المصريون ليسوا وحدهم.. العالم كله يقف معكم". مضيفًا: "قداسة البابا تواضروس يلهمنا بعزمه وايمانه بالسلام".

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت موسيقى السلامين الوطنيين لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان حرس الشرف الذي اصطف لتحية كابيلا، وبعد ذلك قام رئيس الكونغو الديمقراطية بمصافحة كبار مستقبليه في مقدمتهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والبيئة والصحة وقطاع الأعمال العام والزراعة وأعضاء سفارة الكونغو بالقاهرة.

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مصراوي Masrawy

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