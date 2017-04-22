بريطانيا تولد الكهرباء يوما كاملا دون فحم

لندن – (أ ش أ):

قال مهندسو التشغيل في الشبكة القومية لتوليد الكهرباء في بريطانيا، إن البلاد نعمت أمس الجمعة بتوليد الطاقة دون استعمال المولدات التي تعمل بالفحم، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 130 عاما.

وأضاف المهندسون العاملون في غرفة التحكم المركزية أن متابعتهم لتوليد الطاقة لمدة 24 ساعة بدأت من الساعة 11 مساء الخميس وحتى منتصف ليلة الجمعة تمت دون استخدام المولدات التي تعمل بالفحم.

وكانت المملكة المتحدة أول الدول التي تستعمل الفحم في توليد الكهرباء وذلك عام 1880 ميلادية.

ونقلت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية عن مدير التشغيل بالشبكة القومية كوردي أوهارا قوله "إن الوصول إلى أول يوم تولد فيه الكهرباء في بريطانيا دون فحم منذ الثورة الصناعية لحظة فاصلة في تغيير مصادر الطاقة".

وكان العام الماضي شهد اختفاء الفحم كمصدر لتوليد الطاقة الكهربية في أوقات معينة خلال اليوم، لكن اختفاء الفحم تماما لمدة يوم عمل يشير إلى تغير كبير في مصادر توليد الطاقة، حيث كانت الطاقة المولدة باستخدام الفحم تصل إلى 23% من الطاقة في بريطانيا منذ عامين، لكن العام الماضي شهد وصول الطاقة المولدة من الفحم إلى نحو 9% فقط من الطاقة في بريطانيا.