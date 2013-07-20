مراحل تطوّر مكياج حليمة بولند

بدأت حليمة بولند مشوارها الإعلاميّ مبكراً، إذ انتقلت من جامعتها إلى العمل في تلفزيون الكويت، حيث قدمت العديد من الأعمال على القنوات الخليجيّة والعربيّة، وفي المهرجانات، كمهرجان "صلالة" و"ليالي دبي" و"هلا فبراير"....

ومؤخّراً حليمة بوند. نالت بولند لقب ملكة جمال الإعلاميّات العرب، كونها امرأة جميلة ولافتة بطريقة اهتمامها بجمالها؛ لذا ما رأيك بالتعرّف إلى مشوار حليمة التجميليّ وتحديداً مكياجها؟

تُعرف هذه النجمة بحبّها للمكياج الدخانيّ القويّ مع الشفاه البارزة. وهي من اللواتي يتألّقن بعدسات ملوّنة، ما جعلها قريبة بأسلوبها التجميليّ إلى النجمة هيفاء وهبي .

مكياج حليمة بين الأمس واليوم:

يقوم مكياج حليمة على أساس سميك وخدود بارزة جدّاً، مع تعليم حادّ للحاجبين بلون داكن، لا يليق بشكل عينيها. أمّا مكياج عينيها فهو عبارة عن مزيج من العديد من الألوان، أعلى وأسفل العين، ما يبعد الجمال عنهما؛ وهذا لا يختلف عن مكياج شفتيها، فحليمة تحبّ كثيراً إبرازهما بألوان لافتة. ومع هذا، فحليمة تحظى بجمهور لا يُستهان به، وهناك مئات الفتيات اللواتي يقمن بتقليدها، ما يعني نجاح مكياجها بالنسبة إليهنّ!

أمّا اليوم، فقد قامت حليمة، بمساعدة خبير التجميل الخاصّ بها، سامر خزامي، برسم خطّ جديد ومميّز لمكياجها، فأخرج منها المزيد من الجمال والأنوثة، إذ اعتمد خزامي على المكياج الأنثوي البحت، من خلال استعمال كريم الأساس الخفيف، مع رفع الوجنتين بطريقة جذّابة، وهذا كأساس للبشرة، فيما استعمل للعينين الألوان الحياديّة التي تُبرز جمال عينيّ حليمة. كذلك قام برسم آي لاينر زاد من سعة العينين. أمّا بالنسبة إلى الشفاه فقد لجأ خزامي أيضاً إلى الألوان الناشفة والحياديّة.

بالنسبة لك كيف تجدين مكياج حليمة أجمل بالاسلوب الماضي أو الجديد؟