رئيس مجلس النواب يزور البابا تواضروس ويهنئه بـ"عيد القيامة"

كتب- أحمد علي:

زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مساء السبت، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة المرقسية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

و قدم رئيس المجلس نيابة عن الاعضاء، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً أن تعود هذه الأيام المباركة وقد عم الأمن والاستقرار ربوع الوطن.

وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، أن "رئيس المجلس قدم العزاء البابا تواضروس في ضحايا الحادثين الآثمين اللذين تعرض لهما بيتين من بيوت الله والذى راح ضحيته العديد من الأبناء الأعزاء وهم يتعبدون إلى الله في يوم عيدهم".

وأوضح أن "مثل هذين الحادثين ومن قبلهما الحادث الذى وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية، ما هي إلا حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تحاك للوطن للنيل من تماسك لحمته وأمنه واستقراره."

وأكد أن "مثل هذه الأحداث ستزيد من اصطفاف وتماسك الشعب المصري خلف قيادته وجيشه الباسل وشرطته الوطنية".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس أثنى على المواقف الوطنية المشرفة لقداسة البابا في الحث على الوحدة والتئام المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين أمام هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن من جماعات مناهضة للحياة، تشوه وجه الإسلام الذى لا يقر الاعتداء على الأبرياء، والذي يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله، مؤكداً أنهم لن يستطيعوا أن يخرسوا أجراس الكنائس التي ستظل تقرع، وسيظل المصريون على تماسكهم".​