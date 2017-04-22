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وفاة مدير مستشفى المنيا العام إثر أزمة قلبية

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وفاة مدير مستشفى المنيا العام إثر أزمة قلبية وفاة مدير مستشفى المنيا العام إثر أزمة قلبية

مصراوي Masrawy

وفاة الدكتور مصطفى عبد الحميد مدير مستشفى المنيا ا

المنيا ـ ريمون الراوي:

توفي الدكتور مصطفى عبد الحميد مصطفى مدير مستشفى المنيا العام واستشاري الجراحة العامة، اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها عصر اليوم.

وقالت مصادر طبية إن مدير المستشفى كان بصحة جيدة إلى أن أنهى عمله ظهر اليوم، وعاد إلى منزله حيث أصيب بأزمة قلبية حادة، نقل إثرها بوحدة سيارة للعناية المركزة وتوفي فور وصوله المستشفى.

يذكر أن الدكتور مصطفى عبد الحميد مصطفى حاصل على دبلومة في إدارة المنشأت الطبية وشغل منصب وكيل مستشفى المنيا العام في العام 2005، ثم مديرًا للمستشفى في العام ٢٠١٣.

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