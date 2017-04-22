وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها الجديد غدًا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

يفتتح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، غدًا الأحد، مجمع محاكم بنها الجديد، في حضور محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، والمستشارين عبدالهادي محروس، ومحمود علاء مساعدًا وزير العدل لأبنية المحاكم والتطوير التقني، والمستشار أحمد طلبه رئيس محكمة بنها الابتدائية، والمستشار أحمد عبدالله محامي عام شمال القليوبية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين.

وفي السياق، قال المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، إن المجمع الجديد مقام على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وأن إنشاءاته شيدت على مساحة ٦ آلاف متر، بتكلفة ١٧٨ مليون جنيه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تأسيس أماكن تليق بالمتقاضين والقضاة والمستشارين والمحامين لتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت.

وأضاف مساعد الوزير أن المجمع الجديد يعمل بأحدث أجهزة الحاسب الآلي لتسهيل جميع الخدمات الخاصة بالمتقاضين، مستخدمًا نظام الشباك الواحد لإنهاء جميع إجراءات التقاضي دون معاناة.

ومن جانبه، وجه المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، الشكر لمحافظ ومدير أمن القليوبية ومختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لتذليلها العقبات وتسهيل تشغيل هذا الصرح الجديد، مشيرًا إلى أن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها بقسميها المدني والجنائي، و١٢ قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة؛ ٦ جنائي و٦ مدني، مع مكتب مستقل من ٣ أدوار للشهر العقاري.​