بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الحالة الأمنية بمطار الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، اليوم السبت، مطار الغردقة الدولي، لمتابعة الحالة الأمنية وإجراءات السفر والوصول.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ بزيادة أعداد العاملين على بوابات الدخول والخروج، وشدد على تنظيم حركة السفر بما لا يخالف الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها.​