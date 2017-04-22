تونس: جزائريان يقودان كتيبة عقبة بن نافع التي تمثل تهديدا غرب البلاد

تونس - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، السبت، إن كتيبة عقبة بن نافع مازالت تشكل تهديدا غرب البلاد مع تواجد قياديين جزائريين اثنين في صفوفها.

وقال المتحدث ياسر مصباح في مؤتمر صحفي اليوم لعرض استراتيجية الوزارة في التصدي للإرهاب إن كتيبة عقبة بن نافع تشكل بصفة خاصة تهديدا في مناطق غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية.

وتنشط الكتيبة وهي الذراع العسكرية لتنظيم انصار الشريعة المحظور والمصنف ارهابيا منذ أغسطس 2013 لتورطه في اغتيالات سياسية، في مناطق جبلية بالقصرين والكاف وسيدي بوزيد.

كانت الكتيبة التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامية وراء عمليات تفخيخ لطرق وسط الجبال والغابات وكمائن مباغتة لدوريات عسكرية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى العسكريين والأمنيين منذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب بعد 2011.

لكن الجيش والقوات الخاصة نجحا في تصفية العديد من القياديين للكتيبة ما أدى الى انحسار عملياتها بشكل ملحوظ منذ اكثر من عامين.

وقال ياسر مصباح اليوم إن الأمن نجح في تفكيك تنظيم جند الخلافة في القيروان بوسط تونس والإطاحة بالقيادي الجزائري محمد امين محكوكة.