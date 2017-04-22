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مصرع مجندين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة شرطة بوسط سيناء

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مصرع مجندين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة شرطة بوسط سيناء مصرع مجندين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة شرطة بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة شرطة

القاهرة - مصراوي: 

لقي مجندان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم السبت، في انقلاب سيارة شرطة على طريق قرية بغداد التابعة لمركز الحسنة وسط سيناء.

ووفق مصادر أمنية، استشهد في الحادث المجند ضياء أحمد عزت (21 سنة - سوهاج)، ومجند آخر مجهول الهوية، بينما أصيب المجند رمضان محمد محمود (22 سنة - قنا) بجرح في الرأس طوله 10 سم، والمجند محمد أحمد دسوقي (25 سنة - البحيرة)، بجرح تهتكي في اليد اليسرى، والمجند أحمد محمد (22 سنة - الشرقية)، باشتباه ما بعد الارتجاج.

نُقل المصابون وجثتا المجندين إلى المستشفى العسكري بمدينة العريش.

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