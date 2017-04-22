الأقصر محطة في مغامرة عداءة أسترالية تجوب العالم برسالة سلام

الأقصر - محمد محروس:

استأنفت العداءة الأسترالية مينا جولي في الأقصر اليوم السبت مغامرتها التي من المقرر أن تنهي خلالها مسافة 1048 ميلاً ركضًا حول العالم، بما يعادل 40 ماراثون في 40 يومًا فقط.

وفي الأقصر، ركضت العداءة الأسترالية لمسافة 50 كيلو متر، زارت خلالها معبدي الأقصر والكرنك، وبعثت برسالة سلام إلى العالم، عبرت فيها عن سعادتها البالغة بالمدينة الأثرية المصرية التي اختارتها ضمن محطات رحلتها حول العالم.

من جانبه، قال محمود عز الدين، مرافق العداءة الأسترالية، إن رحلتها في المدينة بدأت بمدينة الطود مرورًا بطريق المرسى السياحي ووصولاً إلى معبد الكرنك، لافتًا إلى مغادرتها محافظة الأقصر في يوم الرحلة نفسها لاستكمال المغامرة بمحطة جديدة.

وأضاف أن مغامرة جولي تهدف إلى نشر الوعي وتوفير حلول تساهم بفاعلية في حل أزمة ندرة المياه العالمية، أحد أهم أهداف مشروع التنمية المستدامة.​