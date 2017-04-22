ضبط شخصين حاولا بيع تمثال يشتبه في أثريته بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار في مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من إحباط محاولة بيع تمثال يشتبه في أثريته للملك "بسوس ينس" مؤسس الأسرة الـ 21 ومدينة صان الحجر، مقابل 100 مليون جنيه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار بالمديرية، بمعلومات سرية عن "السيد.س.الـ" 50 سنة، صاحب ورشة نجارة، و"سامي.أ.م" 47 سنة، فني بمستشفى تل راك، من قرية "الشوافين" بأولاد صفر، حاولوا البحث عن مشتري لبعض القطع الأثرية.

أعد كيمن أمني للمتهمين، إذ تنكر المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار بالشرقية، ومعاونه المقدم محمود النمر، في هيئة سماسرة آثار، والتقيا المتهمين في منزلهما، حيث تبين وجود تمثال للملك "بسوس ينس" مؤسس الأسرة الـ 21 ومدينة صان الحجر، والذي لم يتم اكتشاف مقبرته إلى الآن، فضلاً عن 239 عملة معدنية يعود تاريخها للعصر اليوناني.

ضُبط المتهمان، اللذان أقرا باستخراج المضبوطات من أرض صان الحجر، وإخفاءها لحين البحث عن مشتري لها بسعر ثمين؛ حيث طلبا 5 مليون دولار، بما يعادل 100 مليون جنيه مصري، مقابل القطع الأثرية، كما حرزت المضبوطات ومن بينها "تمثال جرانيت أسود اللون بارتفاع 60 سم على شكل (رجل يحمل نقوش فرعونية)، ووعاء (مطحنة) من حجر البازلت الأسود به نقوش فرعونية، و239 عملة معدنية عليها نقوش".

وبعرض المتهمين على النيابة العامة بأولاد صقر، أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من هيئة الآثار لمعاينة المضبوطات وبيان أثريتها.​