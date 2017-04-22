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السيسي: تنفيذ محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في الكونغو

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السيسي: تنفيذ محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في الكونغو السيسي: تنفيذ محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات في الكونغو

التحرير

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أعرب الرئيس عبدالفتاح ، عن ترحيبه وسعادته البالغة بزيارة نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا للقاهرة اليوم، متنميًا له إقامة طيبة في بلده الثاني .

ونقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره الكونغولي، خلال مؤتمر صحفي جمعهما منذ قليل بقصر الاتحادية، اعتزاز الشعب المصري بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربطه بالشعب الكونغولي الشقيق على مدار عقود والتي تقوم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللقارة الإفريقية التي نفخر بالانتماء إليها.

وأكد السيسي أن مصر والكونغو تسعيان إلى لتحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادًا على ما يتوفر لهما من إمكانيات مادية وبشرية، كما أنهما تتقاسمان ذات المواقف والرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية وهو ما يمثل حافزًا للعمل معًا على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بحيث تعكس ما يجمع الدولتين والشعبين من علاقات وروابط وثيقة.

وأوضح السيسي، أن اجتماعه مع نظيره الكونغولي، شهد مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووكالة تطوير سد إنجا بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة في هذا الشأن، فضلاً عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجا وات في العاصمة الكنغولية كنشاسا.

وأكد السيسي، مواصلة مصر تقديمها الدعم الفني للكونغو الديموقراطية في عدة مجالات، ومنها برامج بناء وتنمية القدرات التي توفرها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عدد من المجالات المتخصصة.

وشدد السيسي لنظيره الكونغولي، خلال الاجتماع، على دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في الكونغو ووقوف مصر بجانبها في التحديات التي تواجهها، من خلال عدة إجراءات منها، مشاركة قوات مصرية في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو، ودعم جهود الأمم المتحدة المساندة للجيش الكونغولي في مواجهة الحركات المسلحة بمنطقة شرق الكونغو، وذلك في إطار موقف مصر الثابت في احترام سيادة الكونغو على كامل أراضيها ورفض التدخل في شئونها الداخلية، مؤكدًا قناعة مصر بأهمية قيام المجتمع الدولي بدعم جهود مواجهة تلك الجماعات ووضع آليات فعالة لوضع حد للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الكونغو بما يحفظ حق الشعب الكونغولي الشقيق.

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التحرير

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