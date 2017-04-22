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حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: العراقيل التي يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك المهني وتبرهن أنك على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك

عاطفياً: كن لطيفاً مع الحبيب ولا تتصرّف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به

صحياً: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغلّ طاقتك إلى أقصى درجة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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