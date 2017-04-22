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حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها، وعليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر

عاطفياً: تنتابك الشكوك اليوم تجاه الحبيب وتشعر أنه تغير معك، لكن البعد لن يكون الحل المثالي بل عليك أن تواجهه

صحياً: أنت معرّض لأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة وكثرة ممارسة العمل

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

 

المصدر : ارب حظ

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