أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك على المدى المنظور

عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك ومشاريعك

صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى