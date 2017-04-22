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حظك اليوم برج الميزان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى فيفتتح دورة مميزة على كل الصعد، وتسجل ابتداء من هذا اليوم نجاحاً منقطع النظير

عاطفياً: قد لا تكون قادراً على تفهّم اوضاع الشريك وتتهمه بالغيرة اوالنفور او اشياء أخرى، لكن عليك التوقّف فوراً عن توجيه الملاحظات السلبية

صحياً: تُحيطك طاقة سلبية تُؤثر في طباعك وتصرفاتك التي تطال المحيط بقسوة وتجرح مشاعره

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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