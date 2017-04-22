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حظك اليوم برج العذراء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا في النيل منك مهما خططوا لذلك

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل

صحياً: خطورة جرح كبير في الرأس أو الركبة خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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