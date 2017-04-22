صراع إنجليزي فرنسي على ضم نجم أندرلخت

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يدخل إيفرتون في منافسة شديدة مع تشيلسي، لضم لاعب وسط أندرلخت البلجيكي، يوري تيليمانس، الذي تقدر قيمته بـ21 مليون جنيه إسترليني.

يقدم تيليمانس صاحب الـ(19 عامًا)، مستويات مميزة مع أندرلخت هذا الموسم، وفتح عيون الكثير من الأندية الأوروبية عليه، وهو يلعب في مركز خط الوسط.

وأشارات صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إلى أن تشيلسي انضم للسباق على خدمات تيليمانس بعد الأداء القوي للأخير أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

كما ذكرت صحيفة «تيليجراف» في وقت سابق أن إيفرتون يعتبر أبرز المرشحين لشراء خدمات اللاعب، في ظل عدم وضوح نوايا نجمه روس باركلي بالنسبة للموسم المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء «لو 10 سبورت» الفرنسية، بأن نادي موناكو الفرنسي، راغب أيضًا في التوقيع مع اللاعب البلجيكي لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، خصوصا في ظل إمكانية خسارته مجموعة من لاعبيه الشبان في فترة الاتنقالات الصيفية.

يذكر أن تيليمانس لعب مباراته الأولى مع أندرلخت في سن السادسة عشرة وخاض معه حتى الآن 132 مباراة بالدروي البلجيكي، وبات واحدا من العناصر المستدعاة بانتظام إلى صفوف منتخب بلاده.