كلوب يتحدث عن خطط ليفربول للانتقالات الصيفية

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عبر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجلزي، عن تفاؤله تجاه نجاح فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بفضل قدرة المشروع المميز الذي يمتلكه النادي على استقطاب اللاعبين.

وأنهى الريدز موسم 2015-2016 برصيد 60 نقطة، ويملك الآن 66 نقطة مع تبقي خمس مباريات قبل نهاية الموسم الحالي، آملًا أن ينهيه في أحد المراكز الأربعة الأولى.

وعلى الرغم من أن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيعزز فرص النادي لجلب اللاعبين الجدد، يعتقد المدرب الألماني بأن التطور الذي أظهره الفريق خلال الأشهر الـ12 الماضية سيساعد النادي على جذب اللاعبين للقدوم إلى الآنفيلد بغض النظر عن المركز الذي سينهي الموسم الحالي فيه.

ونقل الموقع الرسمي للريدز تصريحات لكلوب عن خطط النادي للصيف المقبل قال فيها: «النادي يمتلك مشروع مميز للاعبين بكل تأكيد، لا نستطيع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بنسبة 100%، ولكننا نمتلك فريق صغير من الناحية العمرية، إنه نادي رائع ومن الجيد أن نرى التطور الذي يحققه الفريق".

وتابع: "هناك المزيد من العمل أمامنا، ولكن ربما لعبوا إلى جانب بعضهم البعض بشكل كافي، ينتابنا شعور جيد في الوقت الحالي، ولا يوجد أدنى شك بأن اللاعب الذي يريد الانضمام للنادي سيتمكن من اتخاذ قراره بشكل أسهل مقارنةً بالموسم الماضي".

وأضاف المدير الفني الألماني: "لم يقول الكثير من اللاعبين لي في الموسم الماضي بأنهم لا يريدون أن يكونوا جزء من مشروع النادي، ولكننا نستطيع التحدث هذا الأمر أكثر خلال العام المقبل".

واختتم: "لا استطيع التكهن بما يدور في رأس اللاعب ولكنني استطيع التأكيد بأن المحادثات بيننا إيجابية حتى هذه اللحظة، هذا لا يضمن تحقيق كل ما نريده بنجاح ولكن ينتابهم شعور إيجابي في الوقت الحالي، ويمكنهم ملاحظة التطور الذي نجحوا في تحقيقه، هذا أمر جيد".