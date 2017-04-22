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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحاً مالياً، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً

عاطفياً: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعاً

صحياً: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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