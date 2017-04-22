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حظك اليوم برج الثور الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يزول هذا اليوم جزء كبير من الصراعات ويسهل الخطى أكثر ويفسح المجال أمامك للدخول في مشاريع مهمة

عاطفياً: كن مستعداً لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط الخفيفة، أنت قادر على تلبيتها

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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