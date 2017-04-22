أمير مكة يدشن أكبر منجم للذهب في المملكة الأسبوع المقبل

الرياض - (د ب أ):

يدشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الاثنين المقبل رسمياً منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة معادن والذي سينتج 180 ألف أوقية سنوياً ويعتبر أكبر منتج للذهب في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "منجم الدويحي للذهب يعتبر أحدث المناجم لينضم إلى عدة مناجم تديرها وتشغلها الشركة وفي مقدمتها منجم مهد الذهب التاريخي في المدينة المنورة ومنجم بلغة في المدينة المنورة ومنجم الصخيرات في منطقة القصيم ومنجم سوق الذهب في منطقة مكة المكرمة ومنجم الامار في منطقة الرياض ".

وأضافت الوكالة أن "منجم الدويحي يعد أكبر مناجم الذهب في المملكة من حيث الإنتاج حيث يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الدويحي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي ".

وتابعت أن "مساحة منجم الذهب تبلغ حوالي كيلو متر مربع وتشمل مشاريع البنى الأساسية للتعدين في المنطقة مشروع خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الطائف إلى موقع المنجم طول 450 كم للاستخدامات الصناعية في استخراج الذهب بلغ استثمار معادن 600 مليون ريال.